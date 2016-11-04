Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья
На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у
женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают
российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.
С результатом 73,93 балла лидирует Погорилая. Радионова на
втором месте – 71,93. Третьей идет Липницкая – 69,25. Ближайшая из соперниц
россиянок Элизабет Турсынбаева из
Казахстана на четвертом месте (64,31).
Фигурное
катание. Гран-при
Москва
(Россия)
Одиночное катание
Женщины Короткая
программа
1. Анна
Погорилая (Россия) 73,93 балла
2. Елена
Радионова (Россия) 71,93
3. Юлия
Липницкая (Россия) 69,25
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