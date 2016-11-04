Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья

На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.

С результатом 73,93 балла лидирует Погорилая. Радионова на втором месте – 71,93. Третьей идет Липницкая – 69,25. Ближайшая из соперниц россиянок Элизабет Турсынбаева из Казахстана на четвертом месте (64,31).

Фигурное катание. Гран-при

Москва (Россия)

Одиночное катание

Женщины Короткая программа

1. Анна Погорилая (Россия) 73,93 балла

2. Елена Радионова (Россия) 71,93

3. Юлия Липницкая (Россия) 69,25