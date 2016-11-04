Лэнс Стролл: Не буду отрицать, что пришел в «Формулу-1» благодаря деньгам

Новый пилот «Уильямса» Лэнс Стролл высказался на тему финансовой поддержки со стороны своего отца.

18-летний сын канадского миллиардера со следующего сезона станет призовым пилотом «Уильямса».

«У каждого человека свое собственное мнение, и я не могу на это повлиять. Я пришел благодаря деньгам и не буду этого отрицать. Но я считаю, что заслужил место в «Формуле-1», потому что выигрывал в каждом чемпионате, в котором выступал.

Сейчас FIA ужесточила условия получения суперлицензии, поэтому нельзя просто взять и купить место. Нужно проявить себя и выиграть в младших категориях».

В 2016 году Стролл выиграл титул чемпиона в европейской «Формуле-3».