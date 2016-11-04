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Лев назвал состав сборной Германии на матчи с Сан-Марино и Италией

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира с Сан-Марино и товарищеский матч с Италией.

Сборная Германии:

вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);

защитники: Жером Боатенг («Бавария»), Янник Герхардт («Вольфсбург»), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрикс («Байер»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Матс Хуммельс («Бавария»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал», Англия), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Джонатан Та («Байер»);

полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Серж Гнабри («Вердер»), Марио Гетце («Боруссия», Дортмунд), Леон Горетцка («Шальке»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Сами Хедира («Ювентус», Италия), Тони Кроос («Реал», Испания), Макс Майер («Шальке»), Юлиан Вайгль («Боруссия», Дортмунд);

форварды: Марио Гомес («Вольфсбург»), Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Байер»).

Напомним, 11 ноября Германия сыграет в гостях с Сан-Марино в Серравалле, а 15 ноября с Италией в Милане.

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