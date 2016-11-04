Пиоли и Гарсия Тораль прибыли в Милан на переговоры с руководством «Интера»

В Милан прибыли Стефано Пиоли и Марселино Гарсия Тораль, которые претендуют на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, сегодня спортивный директор нерадзурри Пьеро Аузилио обсудит сложившуюся ситуацию с китайскими владельцами клуба. Завтра же пройдет собеседование с двумя претендентами на пост главного тренера. Также сообщается, что на собеседование могут пригласить и Франческо Гвидолина, но в городе его на данный момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что от собеседования отказался Гус Хиддинк. До этого пост главного тренера «Интера» покинул Франк де Бур.