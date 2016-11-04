Пиоли и Гарсия Тораль прибыли в Милан на переговоры с руководством «Интера»
В Милан прибыли Стефано Пиоли и Марселино
Гарсия Тораль, которые претендуют на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают
итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, сегодня спортивный
директор нерадзурри Пьеро Аузилио обсудит сложившуюся ситуацию с китайскими
владельцами клуба. Завтра же пройдет собеседование с двумя претендентами на
пост главного тренера. Также сообщается, что на собеседование могут пригласить
и Франческо Гвидолина, но в городе его на данный момент нет.
Напомним, ранее сообщалось, что от собеседования
отказался Гус Хиддинк. До этого пост главного тренера «Интера» покинул Франк де
Бур.
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