Алексей Урманов: Юля справилась, мы довольны

Тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов оценил выступление фигуристки в короткой программе на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.

«Выступление хорошее, мы довольны. Сегодня все было хорошо. Но дома всегда всем спортсменам выступать очень волнительно. Юля справилась. Это было волнительно, но, как говорит мой тренер (Алексей Мишин) до сих пор, что не волнуются только дураки. Это правда чистейшая. Мы же живые люди», – приводит «Р-Спорт» слова Урманова.

Напомним, по итогам короткой программы Липницкая получила от судей 69,25 балла и занимает третье место, уступая Анне Погорилой (73,93) и Елене Радионовой (71,93).

Прокаты произвольной программы запланированы на субботу.