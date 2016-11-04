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Пиоли – фаворит в борьбе за пост главного тренера «Интера»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Новым главным тренером миланского «Интера», вероятнее всего, станет Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, шансы Пиоли выглядят предпочтительнее, чем у другого претендента испанского специалиста Марселино Гарсии Тораля. Сам Пиоли уверен, что именно он является основным кандидатом.

Напомним, ранее сообщалось, что от собеседования отказался Гус Хиддинк. До этого пост главного тренера «Интера» покинул Франк де Бур.

51-летний Стефано Пиоли ранее работал с «Пармой», «Кьево», Палермо», «Болоньей», «Лацио» и другими командам. 3 апреля 2016 года он был отправлен в отставку с поста главного тренера «Лацио».

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