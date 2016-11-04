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«Коринтианс» рассматривает возможность приобретения Ромуло

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Спартака» Ромуло заинтересовал «Коринтианс», который ищет варианты усиления оборонительной линии.

Также руководство бразильского клуба рассматривает вариант с защитником «Васко да Гама» Луаном. Причем интересы обоих игроков представляет один человек – Карлос Лейте.

Напомним, Ромуло перешел в «Спартак» в 2012 году из «Васко да Гама» и забил четыре гола в 67 матчах за красно-белых.

По данным сайта Transfermarkt.com, контракт Ромуло с красно-белыми истекает в июне 2017 года.

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