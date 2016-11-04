Нико Росберг: Гонка в Мексике была уникальной

Лидер чемпионата мира Нико Росберг назвал причины, по которым уступил своего партнеру по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону на Гран-при Мексики.

«В этом нет никакой закономерности, – приводит Motorsport слова Росберга. – Гонка в Мексике была уникальной из-за того, что весь уикенд невозможно было прогреть шины. Машина дергалась, из-за чего мы оказались в необычных обстоятельствах.

Мы готовили шины к тому, чтобы они помогли нам провести максимально успешную гонку. Я знал, что предстояло проехать длинные отрезки. И в конце мне удалось показывать хорошее время, что означало, что я мог ехать дальше и дальше».

Напомним, за два этапа до конца чемпионата Росберг опережает Хэмилтона на 19 очков.