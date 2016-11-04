Нико Росберг: Гонка в Мексике была уникальной
Лидер чемпионата мира
Нико Росберг назвал причины, по которым уступил своего партнеру по «Мерседесу»
Льюису Хэмилтону на Гран-при Мексики.
«В этом нет никакой закономерности, – приводит Motorsport слова Росберга. – Гонка в Мексике была уникальной из-за того, что весь уикенд невозможно было прогреть шины. Машина дергалась, из-за чего мы оказались в необычных обстоятельствах.
Мы готовили шины к тому, чтобы они помогли нам провести максимально успешную гонку. Я знал, что предстояло проехать длинные отрезки. И в конце мне удалось показывать хорошее время, что означало, что я мог ехать дальше и дальше».
Напомним, за два этапа до конца чемпионата Росберг опережает Хэмилтона на 19 очков.
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