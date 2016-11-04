Дмитрий Селюк: За что я должен извиняться перед Гвардиолой?
Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре
Дмитрий Селюк прокомментировал извинения своего подопечного перед главным тренером команды
Хосепом Гвардиолой. Он сказал, что не присоединяется к ним.
«Я не извиняюсь. Мы хотим мира, но извиняться я
не собираюсь. За что я должен извиняться? Может быть, Яя извинился, но я не
знаю, за что. Думаю, что Яя не это имеет в виду. Он просто хочет мира с
Гвардиолой.
Многие болельщики хотят видеть Яя на поле,
чтобы он помогал «Манчестер Сити» добиваться успеха. Он один из лучших игроков
мира и имеет очень большую зарплату. Очевидно, что он не должен оставаться вне
игры. Мы хотим мира между мной, Яя и Гвардиолой ради команды и болельщиков,
чтобы добиваться результата», - цитирует Селюка talkSPORT.
Ранее
Дмитрий Селюк вступил в конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом
Гвардиолой, после чего тренер решил не использовать игрока в официальных
матчах.
В
нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел на клубном уровне один матч, не
отметившись голевыми действиями на поле.
«От
своего имени, а также имени людей, которые представляют мои интересы, хотел бы
принести извинения за недопонимания, которые произошли в прошлом. Эти заявления
не отражают мои взгляды на клуб, или людей, которые работают в команде. У меня
нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Желаю этой команде всего самого
наилучшего. Горжусь тем, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь
команде добиться поставленных целей.
Я
живу ради футбола и хочу дальше приносить удовольствие всем болельщикам. Также
хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддержали меня в трудное время. Это
очень многое значит для меня и моей семьи», – написал ранее Туре на своей
странице в Facebook.