Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Селюк: За что я должен извиняться перед Гвардиолой?

Источник:  Talksport.coКомментарии

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал извинения своего  подопечного перед главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Он сказал, что не присоединяется к ним.

«Я не извиняюсь. Мы хотим мира, но извиняться я не собираюсь. За что я должен извиняться? Может быть, Яя извинился, но я не знаю, за что. Думаю, что Яя не это имеет в виду. Он просто хочет мира с Гвардиолой.

Многие болельщики хотят видеть Яя на поле, чтобы он помогал «Манчестер Сити» добиваться успеха. Он один из лучших игроков мира и имеет очень большую зарплату. Очевидно, что он не должен оставаться вне игры. Мы хотим мира между мной, Яя и Гвардиолой ради команды и болельщиков, чтобы добиваться результата», - цитирует Селюка talkSPORT.

Ранее Дмитрий Селюк вступил в конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, после чего тренер решил не использовать игрока в официальных матчах.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел на клубном уровне один матч, не отметившись голевыми действиями на поле.

«От своего имени, а также имени людей, которые представляют мои интересы, хотел бы принести извинения за недопонимания, которые произошли в прошлом. Эти заявления не отражают мои взгляды на клуб, или людей, которые работают в команде. У меня нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Желаю этой команде всего самого наилучшего. Горжусь тем, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь команде добиться поставленных целей. 

Я живу ради футбола и хочу дальше приносить удовольствие всем болельщикам. Также хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддержали меня в трудное время. Это очень многое значит для меня и моей семьи», – написал ранее Туре на своей странице в Facebook.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: Санья близок к полному восстановлению, Делфу стало лучшеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии дел в команде. Он отметил, что травмированные игроки восстанавливаются после своих повреждений.Кейн сыграет в дерби с «Арсеналом»Форвард «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объявил, что форвард Харри Кейн сможет принять участие в дерби Северного Лондона с «Арсеналом».Венгер, Конте и Клопп претендуют на премию лучшему тренеру месяца в АПЛАнглийская премьер лига назвала номинантов на премию «Главный тренер октября».Юрген Клопп: Может, в январе «Манчестер Юнайтед» будет рад, что больше не играет в ЕвропеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что отсутствие еврокубков является преимущество его команды перед конкурентами.«Реал» проявлял интерес к ВенгеруРуководство мадридского «Реала» рассматривало кандидатуру Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщают британские СМИ.Джанни Инфантино: ФИФА нужно разработать лимит на игроков в составе клубаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высказался за ограничение количества игроков в составах команд, что помешает ведущим клубам подписывать футболистов в юном возрасте, после чего раздавать в аренды.«Ливерпуль» назначил Эдвардса на должность спортивного директораРуководство футбольного клуба «Ливерпуль» назначило новым спортивным директором клуба Майкла Эдвардса.Туре принес извинения «Манчестер Сити» и выразил надежду вновь выступать за «горожан»Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре принес извинения за слова своего агента Дмитрия Селюка, который ранее вступил в конфликт с наставником команды Хосепом Гвардиолой.Неймар: Коутиньо – настоящая звезда, хочу поиграть с ним в «Барселоне»Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар изъявил желание играть в одной команде со своим партнером по сборной Фелиппе Коутиньо, который выступает за «Ливерпуль».Пол Скоулз: У меня уже два года депрессия от игры «Манчестер Юнайтед»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал выступление «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.Куман отговаривает Маккарти от поездки в сборную ИрландииГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман пытается убедить полузащитника Джеймса Маккарти отказаться от вызова в сборную Ирландии, которая 12 ноября на выезде сыграет с командой Австрии в отборочном матче чемпионата мира-2018.Бербатов может продолжить карьеру в «Суонси»Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли сообщил об интересе клуба к нападающему Димитару Бербатову.В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и ГвардиолойТренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.Дик Адвокат: Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат оценил профессиональные качества полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По словам специалиста, игроку сборной Голландии следует покинуть стан английского клуба.Энди Кэрролл стал жертвой вооруженного нападенияФорвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл подвергся вооруженному нападению после окончания тренировки лондонского клуба.Уго Льорис: К дерби с «Арсеналом» мы подходим в состоянии хуже некудаГолкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что предстоящий принципиальнейший матч с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии станет для его команды проверкой на прочность.Артета спровоцировал конфликт с Месси, назвав его идиотомКак сообщает телеканал La Sexta, конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.Президент «Барселоны»: Знаем об интересе «Манчестер Юнайтед» к СуаресуПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе к форварду сине-гранатовых Луису Суаресу со стороны «Манчестер Юнайтед».«Реал» рассчитывает приобрести АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.Майкл Оуэн: Варди не убедил меня, что является истинным бомбардиромБывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о бомбардирских способностях форварда «Лестера» Джейми Варди.

Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Яя Туре
Яя Туревсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение