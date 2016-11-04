Дмитрий Селюк: За что я должен извиняться перед Гвардиолой?

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал извинения своего подопечного перед главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Он сказал, что не присоединяется к ним.

«Я не извиняюсь. Мы хотим мира, но извиняться я не собираюсь. За что я должен извиняться? Может быть, Яя извинился, но я не знаю, за что. Думаю, что Яя не это имеет в виду. Он просто хочет мира с Гвардиолой.

Многие болельщики хотят видеть Яя на поле, чтобы он помогал «Манчестер Сити» добиваться успеха. Он один из лучших игроков мира и имеет очень большую зарплату. Очевидно, что он не должен оставаться вне игры. Мы хотим мира между мной, Яя и Гвардиолой ради команды и болельщиков, чтобы добиваться результата», - цитирует Селюка talkSPORT.

Ранее Дмитрий Селюк вступил в конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, после чего тренер решил не использовать игрока в официальных матчах.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел на клубном уровне один матч, не отметившись голевыми действиями на поле.

«От своего имени, а также имени людей, которые представляют мои интересы, хотел бы принести извинения за недопонимания, которые произошли в прошлом. Эти заявления не отражают мои взгляды на клуб, или людей, которые работают в команде. У меня нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Желаю этой команде всего самого наилучшего. Горжусь тем, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь команде добиться поставленных целей.

Я живу ради футбола и хочу дальше приносить удовольствие всем болельщикам. Также хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддержали меня в трудное время. Это очень многое значит для меня и моей семьи», – написал ранее Туре на своей странице в Facebook.