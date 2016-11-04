Александр Жулин: Боброва и Соловьев стали матерыми бойцами, с ними можно решать любые задачи
Тренер танцевальной
пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин после короткой
программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве рассказал о том, как
изменились его ученики.
«По сравнению с прошлым сезоном я вижу очевидный прогресс в том, что ребята стали матерыми бойцами. С ними можно решать любые задачи. Сегодня очень хороший был прокат, мне очень понравилось, что они все контролировали», – приводит ТАСС слова Жулина.
Напомним, Боброва и Соловьев улучшили свой личный рекорд в короткой программе, получив от судей 74,92 балла. Они уступают только американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу.
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