Александр Жулин: Боброва и Соловьев стали матерыми бойцами, с ними можно решать любые задачи

Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве рассказал о том, как изменились его ученики.

«По сравнению с прошлым сезоном я вижу очевидный прогресс в том, что ребята стали матерыми бойцами. С ними можно решать любые задачи. Сегодня очень хороший был прокат, мне очень понравилось, что они все контролировали», – приводит ТАСС слова Жулина.

Напомним, Боброва и Соловьев улучшили свой личный рекорд в короткой программе, получив от судей 74,92 балла. Они уступают только американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу.