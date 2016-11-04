Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Нас ждет топ-матч против «Хоффенхайма»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма». Напомним, что командам предстоит сыграть в десятом туре чемпионата Германии.

«До недавнего времени они (игроки «Хоффенхайма») играли очень хорошо. Это важный матч, это топ-матч. Мы должны показать лучшее, на что способны. Против «Хоффенхайма» будет непросто. У них хорошая организация, они играют в скоростной футбол», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Хоффенхайм» состоится 5 ноября. Начало в 17:30 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 11-й тур. «Малага» - «Спортинг» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 11-го тура чемпионата Испании по футболу.У «Реала» отсудили 20 миллионов евро за незаконную господдержкуМадридский «Реал» проиграл суд и будет вынужден заплатить 20,3 миллиона евро по делу о незаконной господдержке. Об этом сообщают испанские СМИ.Рядом с «Баварией» и «Боруссией». Пять причин, почему за «Краснодар» не стыдноРядом с «Баварией» и «Боруссией». Пять причин, почему за «Краснодар» не стыдно«Советский спорт» объясняет, почему «Краснодар» не стоит сильно ругать за поражение от «Шальке».«Реал» проявлял интерес к ВенгеруРуководство мадридского «Реала» рассматривало кандидатуру Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщают британские СМИ.Неймар: Коутиньо – настоящая звезда, хочу поиграть с ним в «Барселоне»Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар изъявил желание играть в одной команде со своим партнером по сборной Фелиппе Коутиньо, который выступает за «Ливерпуль».Тьяго Алькантара: Главная ошибка футболиста – думать, что ты все умеешьПолузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара доволен, что выступает за одну команду с полузащитником Хаби Алонсо и защитником Филиппом Ламом.Арьен Роббен: Продление контракта с «Баварией»? Румменигге знает номер телефона моего отцаПолузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен готов продлить контракт с немецким клубом. Ранее сообщалось, что в руководстве клуба намерены предложить игроку соглашение до 2019 года.Артета спровоцировал конфликт с Месси, назвав его идиотомКак сообщает телеканал La Sexta, конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.Президент «Барселоны»: Знаем об интересе «Манчестер Юнайтед» к СуаресуПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе к форварду сине-гранатовых Луису Суаресу со стороны «Манчестер Юнайтед».Хамес по-прежнему планирует покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен оставаться в испанском клубе. Об этом сообщает издание Don Balon.«Реал» рассчитывает приобрести АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.День в истории. Герду Мюллеру – 71 год!3 ноября свой 71-й день рождения празднует «бомбардир нации», чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов Герд Мюллер.Джейми Каррагер: Не смог сдержать смеха, когда увидел, как Роналду требовал отменить гол МоратыЭксперт телеканала Sky Sports, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду интересны лишь индивидуальные награды.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за защитника «Атлетико» 50 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mirror.Карло Анчелотти: «Бавария» заслужила победу в матче с ПСВГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных над ПСВ (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Дубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВДубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВВ матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде обыграла ПСВ со счетом 2:1.Марио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияМарио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА.Арьен Роббен: В последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали ван БоммеляВингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ.Суарес зафиксировал мяч, брошенный с подъемного кранаФорвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес продемонстрировал свою технику в рамках акции от компании adidas.Эммануэль Фримпонг: Месси – замечательный футболист, но каждая команда мечтает обо мнеПолузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси.

Хоффенхайм
Хоффенхаймкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение