Карло Анчелотти: Нас ждет топ-матч против «Хоффенхайма»
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тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма».
Напомним, что командам предстоит сыграть в десятом туре чемпионата Германии.
«До недавнего времени они (игроки «Хоффенхайма»)
играли очень хорошо. Это важный матч, это топ-матч. Мы должны показать лучшее,
на что способны. Против «Хоффенхайма» будет непросто. У них хорошая
организация, они играют в скоростной футбол», - цитирует Анчелотти официальный
сайт «Баварии».
Матч «Бавария» - «Хоффенхайм»
состоится 5 ноября. Начало в 17:30 по Москве.
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