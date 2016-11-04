Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образе

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Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.

Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова? В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.

Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при» Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.

Инна Гончаренко: Радионова подходит к этапу Гран-при в Москве в хорошем настроении Российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная – российская фигуристка Елена Радионова в хорошем настроении подходит к московскому этапу Гран-при и рассчитывает на удачное выступление.

Тренер: Радионова полностью выздоровела и тренируется с хорошим настроем Известный российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная - российская фигуристка Елена Радионова полностью выздоровела и продолжает подготовку к сезону с хорошим настроем.

Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в Сочи Sovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.

Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео) В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.

Елена Радионова: Очень волновалась, как воспримут новую программу дома Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова рассказала о подготовке к следующему сезону и постановке программ у известного тренера Ше-Линн Бурн в Канаде.

Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этапов Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.

Елена Радионова: Пришлось объяснять Гончаренко, что не собираюсь от нее уходить Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова заявила, что не планировала уходить от своего тренера Инны Гончаренко.

Максим Траньков: Липницкая может бороться с Погорилой и Радионовой, но не с Медведевой Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Юлия Липницкая может на равных бороться с Еленой Радионовой и Анной Погорилой, но конкурировать с Евгенией Медведевой ей будет сложновато.

Медведева установила мировой рекорд в произвольной программе на командном Кубке мира Сборная Северной Америки выиграла командный Кубок мира по фигурному катанию, соревновательная программа которого завершилась в американском Спокане.

Медведева, Радионова и Ковтун представят Россию на командном Кубке мира Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на командный Кубок мира-2016.

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Елена Радионова: Не зацикливаюсь на том, что осталась без медалей Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что не расценивает свое выступление на чемпионате мира в американском Бостоне как удачное или неудачное.

Илья Авербух: Выступление Медведевой – большое искусство Призер Олимпиады-2002 Илья Авербух в интервью Sovsport.ru проанализировал выступление сборной России в одиночном катании на чемпионате мира.

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Елена Радионова: Этот сезон получился очень сложным для меня Российская фигуристка Елена Радионова поделилась впечатлениями после чемпионата мира в Бостоне (США). Напомним, что она заняла шестое место в одиночном катании.