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Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Елена Радионова после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве заявила, что в межсезонье поменяла свой стиль.

«Вообще я стараюсь к каждому сезону делать разные программы, чтобы я не была в одном образе. Это и для зрителей интересно, и я сама развиваюсь. В этом году у меня такая интересная короткая программа, «Порги и Бесс», как раздвоение личности. Мы решили сделать необычное платье, отойти от фигурнокатательных стереотипов – обычных фигурных платьиц с камешками. Мы решили выбрать необычный фасон без камней, поэкспериментировать», – приводит «Р-Спорт» слова Радионовой.

Напомним, после короткой программы Радионова (71,93) занимает второе место, уступая только Анне Погорилой (73,93).

Прокаты произвольной программы запланированы на субботу.

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