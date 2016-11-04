Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образе
Российская фигуристка
Елена Радионова после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком»
в Москве заявила, что в межсезонье поменяла свой стиль.
«Вообще я стараюсь к каждому сезону делать разные программы, чтобы я не была в одном образе. Это и для зрителей интересно, и я сама развиваюсь. В этом году у меня такая интересная короткая программа, «Порги и Бесс», как раздвоение личности. Мы решили сделать необычное платье, отойти от фигурнокатательных стереотипов – обычных фигурных платьиц с камешками. Мы решили выбрать необычный фасон без камней, поэкспериментировать», – приводит «Р-Спорт» слова Радионовой.
Напомним, после короткой программы Радионова (71,93) занимает второе место, уступая только Анне Погорилой (73,93).
Прокаты произвольной программы запланированы на субботу.