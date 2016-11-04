Маррэй обыграл Бердыха и вышел в полуфинал турнира в Париже
Матч
1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между британцем Энди Маррэем и
чехом Томашем Бердыхом завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет
матча – 7:6 (9), 7:5 в пользу Маррэя.
Матч
продолжался один час и 59 минуты. Маррэй сделал семь эйсов против восьми у
соперника и допустил меньше двойных ошибок (3:6). В полуфинале Энди сыграет с
победителем пары Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – Милош Раонич (Канада).
Турнир АТР
«Мастерс»
Париж (Франция)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 3 748 925 евро
1/4 финала
Матч
Бердых Т. (Чехия) - Маррэй Э. (Великобритания) - 6:7, 5:7
Место и дата
04 ноября 21:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически