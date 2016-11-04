Хосеп Гвардиола: Санья близок к полному восстановлению, Делфу стало лучше
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп
Гвардиола рассказал о состоянии дел в команде. Он отметил, что травмированные
игроки восстанавливаются после своих повреждений.
Защитник Бакари Санья получил
повреждение, выступая за французскую национальную сборную в поединке с
Болгарией, и с тех пор пропустил восемь матчей «горожан». Гвардиола сообщил,
что защитник, не выходивший на поле с августовского поединка со «Стяуа», близок
к полному восстановлению.
«Фабиан (Делф) тоже успешно
восстанавливается и чувствует себя намного лучше. Он идет на поправку, но пока
тренируется по индивидуальной программе. После перерыва на международные матчи
он должен вернуться в строй», - сказал Гвардиола. Его слова приводит официальный сайт клуба.
При этом еще один защитник Венсан Компани продолжает программу реабилитации: последнее мышечное повреждение продолжает беспокоить капитана команды. В последние недели защитник принял участие в трех матчах «Сити», но после восстановления еще не сыграл все 90 минут матча.
На вопрос о том, готов ли бельгиец бороться за победу на протяжении всего матча, Гвардиола ответил положительно. «Да, возможно, - сказал тренер. – Сегодня днем я буду принимать решения о стартовом составе на матч с «Мидлсбро» и консультироваться с медицинским персоналом клуба».
Матч «Манчестер Сити» - «Мидлсбро»
состоится 5 ноября. Начало матча в 18:00 по Москве.