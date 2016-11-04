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Хосеп Гвардиола: Санья близок к полному восстановлению, Делфу стало лучше

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии дел в команде. Он отметил, что травмированные игроки восстанавливаются после своих повреждений.

Защитник Бакари Санья получил повреждение, выступая за французскую национальную сборную в поединке с Болгарией, и с тех пор пропустил восемь матчей «горожан». Гвардиола сообщил, что защитник, не выходивший на поле с августовского поединка со «Стяуа», близок к полному восстановлению.

«Фабиан (Делф) тоже успешно восстанавливается и чувствует себя намного лучше. Он идет на поправку, но пока тренируется по индивидуальной программе. После перерыва на международные матчи он должен вернуться в строй», - сказал Гвардиола. Его слова приводит официальный сайт клуба.

При этом еще один защитник Венсан Компани продолжает программу реабилитации: последнее мышечное повреждение продолжает беспокоить капитана команды. В последние недели защитник принял участие в трех матчах «Сити», но после восстановления еще не сыграл все 90 минут матча.

На вопрос о том, готов ли бельгиец бороться за победу на протяжении всего матча, Гвардиола ответил положительно. «Да, возможно, - сказал тренер. – Сегодня днем я буду принимать решения о стартовом составе на матч с «Мидлсбро» и консультироваться с медицинским персоналом клуба».

Матч «Манчестер Сити» - «Мидлсбро» состоится 5 ноября. Начало матча в 18:00 по Москве.

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