Булыкин согласился возглавить возрождающийся клуб «Красная Пресня»

В случае возрождения московской футбольной команды «Красная Пресня» ее главным тренером готов стать бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.

Как сообщает официальный сайт Центрального административного округа города Москвы, 27 октября состоялось заседание Совета депутатов Муниципального округа Пресненский, на котором присутствовал Дмитрий Булыкин.

«Он уже получил предложение от Центра физической культуры и спорта Центрального округа о ведении спортивной работы на стадионе - в частности, развитии футбола и восстановлении команды «Красная Пресня» под его руководством, - рассказал ведущий специалист совета Игорь Степанов. - Дмитрий Булыкин публично заявил, что согласен и очень доволен, что ему поступило такое предложение. Футболист добавил, что готов к сотрудничеству».

В настоящее время стадион «Красная Пресня» находится в ведении Департамента физической культуры. По словам Игоря Степанова, о подробностях нового проекта сообщат после решения вопроса о реконструкции стадиона.

Напомним, что профессиональную карьеру футболиста Дмитрий Булыкин завершил 31 марта 2016 года. Булыкин играл за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс» и «Твенте». Последний раз в официальном матче Булыкин выходил на поле в составе нижегородской «Волги», за которую играл в сезоне-2013/14.