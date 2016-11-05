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Хет-трик Калу принес «Герте» победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Герты» в домашнем матче десятого тура чемпионата Германии уверенно обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Встреча, прошедшая в пятницу в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе хет-триком отметился Саломон Калу.

Таким образом, «Герта» набрала 20 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Боруссии» осталось 12 очков. Она идет 11-й.

В матчах следующего тура «Герта» 19 ноября на выезде сразится с «Аугсбургом», а «Боруссия» в этот день примет «Кельн».

Матч

Герта - Боруссия М - 3:0 (2:0)

Голы

Калу 18 (1:0). Калу 33 (2:0). Калу 84 (3:0).

Состав

Герта: Ярстейн, Брукс, Пекарик, Вайзер, Миттельштедт, Штарк, Шелбред, Лустенбергер (Аллан, 56), Харагучи (Шибер, 71), Ибишевич, Калу (Курт, 86)

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Вестергор, Янчке, Хофманн (Азар, 85), Штробль (Корб, 46), Крамер, Херрманн (Джонсон, 33), Штиндль, Раффаэл

Предупреждения:

Штарк, 45; Миттельштедт, 65 - Крамер, 8; Вендт, 29; Штробль, 43

Удаления:

нет - Крамер, 39

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

04 ноября 22:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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