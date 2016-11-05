Хет-трик Калу принес «Герте» победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха

Футболисты «Герты» в домашнем матче десятого тура чемпионата Германии уверенно обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Встреча, прошедшая в пятницу в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе хет-триком отметился Саломон Калу.

Таким образом, «Герта» набрала 20 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Боруссии» осталось 12 очков. Она идет 11-й.

В матчах следующего тура «Герта» 19 ноября на выезде сразится с «Аугсбургом», а «Боруссия» в этот день примет «Кельн».