Хет-трик Калу принес «Герте» победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха
Футболисты «Герты» в домашнем
матче десятого тура чемпионата Германии уверенно обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Встреча, прошедшая в пятницу в
Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев
поля. В их составе хет-триком отметился Саломон Калу.
Таким образом, «Герта» набрала
20 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Боруссии» осталось 12
очков. Она идет 11-й.
В матчах следующего тура «Герта» 19 ноября на выезде сразится с «Аугсбургом», а «Боруссия» в этот день примет «Кельн».
Матч
Герта - Боруссия М - 3:0 (2:0)
Голы
Калу 18 (1:0). Калу 33 (2:0). Калу 84 (3:0).
Состав
Герта: Ярстейн, Брукс, Пекарик, Вайзер, Миттельштедт, Штарк, Шелбред, Лустенбергер (Аллан, 56), Харагучи (Шибер, 71), Ибишевич, Калу (Курт, 86)
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Вестергор, Янчке, Хофманн (Азар, 85), Штробль (Корб, 46), Крамер, Херрманн (Джонсон, 33), Штиндль, Раффаэл
Предупреждения:
Штарк, 45; Миттельштедт, 65 - Крамер, 8; Вендт, 29; Штробль, 43
Удаления:
нет - Крамер, 39
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
04 ноября 22:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция