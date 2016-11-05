«Малага» одержала волевую победу над «Спортингом»

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании переиграли «Спортинг» из Хихона.

Встреча, прошедшая в пятницу в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев, которые по ходу матча уступали 0:1 и 1:2, по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес и Майкл Сантос. У гостей отличились Борха Вигера и Дуйе Чоп.

Таким образом, «Малага» набрала 15 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. У «Спортинга» осталось девять очков. Он находится в зоне вылета.

В матчах следующего тура «Малага» 19 ноября в гостях сыграет против «Барселоны», а «Спортинг» 20 ноября примет «Реал Сосьедад».