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«Малага» одержала волевую победу над «Спортингом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании переиграли «Спортинг» из Хихона.

Встреча, прошедшая в пятницу в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев, которые по ходу матча уступали 0:1 и 1:2, по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес и Майкл Сантос. У гостей отличились Борха Вигера и Дуйе Чоп.

Таким образом, «Малага» набрала 15 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. У «Спортинга» осталось девять очков. Он находится в зоне вылета.

В матчах следующего тура «Малага» 19 ноября в гостях сыграет против «Барселоны», а «Спортинг» 20 ноября примет «Реал Сосьедад».

Матч

Малага - Спортинг - 3:2 (1:1)

Голы

Вигуэра 13 (0:1). Форналс 45 (1:1). Чоп 48 (1:2). Рамирес 65 (2:2). Сантос 78 (3:2).

Состав

Малага: Камени, Вильянуэва (Дуда, 77), Росалес, Торрес, Форналс, Камачо, Кастро, Родригес (Сантос, 35), Хуанпи (Онтиверос, 58), Карлос, Рамирес

Спортинг: Куэльяр, Мере, Канелья, Аморебьета, Лильо, Альварес (Аит-Атман, 41), Гомес (Родригес, 68), Касес, Чоп, Вигуэра, Лопес (Лора, 74)

Предупреждения:

Кастро, 42; Вильянуэва, 48; Сантос, 52; Камачо, 76; Форналс, 90 - Лильо, 11; Аморебьета, 28; Лопес, 36; Альварес, 40

Удаления:

нет - Лильо, 71

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

04 ноября 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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