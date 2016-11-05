«Малага» одержала волевую победу над «Спортингом»
Футболисты «Малаги» в домашнем
матче 11-го тура чемпионата Испании переиграли «Спортинг» из Хихона.
Встреча, прошедшая в пятницу в
Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев,
которые по ходу матча уступали 0:1 и 1:2, по голу забили Пабло Форнальс, Сандро
Рамирес и Майкл Сантос. У гостей отличились Борха Вигера и Дуйе Чоп.
Таким образом, «Малага»
набрала 15 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. У «Спортинга»
осталось девять очков. Он находится в зоне вылета.
В матчах следующего тура «Малага» 19 ноября в гостях сыграет против «Барселоны», а «Спортинг» 20 ноября примет «Реал Сосьедад».
Матч
Голы
Вигуэра 13 (0:1). Форналс 45 (1:1). Чоп 48 (1:2). Рамирес 65 (2:2). Сантос 78 (3:2).
Состав
Малага: Камени, Вильянуэва (Дуда, 77), Росалес, Торрес, Форналс, Камачо, Кастро, Родригес (Сантос, 35), Хуанпи (Онтиверос, 58), Карлос, Рамирес
Спортинг: Куэльяр, Мере, Канелья, Аморебьета, Лильо, Альварес (Аит-Атман, 41), Гомес (Родригес, 68), Касес, Чоп, Вигуэра, Лопес (Лора, 74)
Предупреждения:
Кастро, 42; Вильянуэва, 48; Сантос, 52; Камачо, 76; Форналс, 90 - Лильо, 11; Аморебьета, 28; Лопес, 36; Альварес, 40
Удаления:
нет - Лильо, 71
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
04 ноября 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция