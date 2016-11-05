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«Монпелье» прервал серию «Марселя» из пяти матчей без поражений

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Монпелье» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Марселю».

Встреча, прошедшая в пятницу в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Ряд Будебуз, а еще один мяч провел Стив Мунье. Еще один мяч в свои ворота провел Лоран Пьоннье.

Таким образом, «Монпелье» набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Марселя», у которого прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия, осталось 14 очков. Он идет десятым.

В матчах следующего тура «Монпелье» 19 ноября в гостях сыграет с «Бастией», а «Марсель» на следующий день примет «Кан».

Матч

Монпелье - Марсель - 3:1 (2:0)

Голы

Будебуз 4 (1:0). Будебуз 36 (2:0). Пьонье 52 (2:1 - автогол). Муние 57 (3:1).

Состав

Монпелье: Пьонье, Хилтон, Деплажне (Ванден Борре, 89), Сен-Рюф, Руссийон, Сансон, Скири, Сессеньон, Будебуз (Марво, 90), Камара (Ласне, 62), Муние

Марсель: Пеле, Бедимо, Фанни (Сакаи, 46), Роланду, Дория, Кабелла (Ангуисса, 46), Товен, Алессандрини, Лопес, Диарра, Н'Джи (Рабильяр, 76)

Предупреждения:

Деплажне, 69 - Лопес, 28

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

04 ноября 22:45, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

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