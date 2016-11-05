«Монпелье» прервал серию «Марселя» из пяти матчей без поражений
Футболисты «Монпелье» в
домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Марселю».
Встреча, прошедшая в пятницу в
Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон», завершилась со счетом 3:1 в пользу
хозяев. В их составе дублем отметился Ряд Будебуз, а еще один мяч провел Стив
Мунье. Еще один мяч в свои ворота провел Лоран Пьоннье.
Таким образом, «Монпелье»
набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Марселя», у
которого прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия, осталось 14 очков. Он идет
десятым.
В матчах следующего тура «Монпелье» 19 ноября в гостях сыграет с «Бастией», а «Марсель» на следующий день примет «Кан».
Матч
Монпелье - Марсель - 3:1 (2:0)
Голы
Будебуз 4 (1:0). Будебуз 36 (2:0). Пьонье 52 (2:1 - автогол). Муние 57 (3:1).
Состав
Монпелье: Пьонье, Хилтон, Деплажне (Ванден Борре, 89), Сен-Рюф, Руссийон, Сансон, Скири, Сессеньон, Будебуз (Марво, 90), Камара (Ласне, 62), Муние
Марсель: Пеле, Бедимо, Фанни (Сакаи, 46), Роланду, Дория, Кабелла (Ангуисса, 46), Товен, Алессандрини, Лопес, Диарра, Н'Джи (Рабильяр, 76)
Предупреждения:
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
04 ноября 22:45, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция