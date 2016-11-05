«Монпелье» прервал серию «Марселя» из пяти матчей без поражений

Футболисты «Монпелье» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Марселю».

Встреча, прошедшая в пятницу в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Ряд Будебуз, а еще один мяч провел Стив Мунье. Еще один мяч в свои ворота провел Лоран Пьоннье.

Таким образом, «Монпелье» набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Марселя», у которого прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия, осталось 14 очков. Он идет десятым.

В матчах следующего тура «Монпелье» 19 ноября в гостях сыграет с «Бастией», а «Марсель» на следующий день примет «Кан».