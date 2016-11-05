Андрей Бухлицкий: Россия – Бразилия – 0:7. В полиции Дубая завели дело по поводу изнасилования

Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, который восстанавливается после травмы, сравнил с изнасилованием крупное поражение национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Межконтинентального кубка.

«В дубайском отделении полиции завели дело по поводу изнасилования. Как бы грубо это не звучало, но выглядело именно так. Россия – Бразилия – 0:7. Просто неприятно было это видеть. Разбил плазму – случайно так получилось. К сожалению, счет и содержание игры идентичны», - приводит beachsoccerrussia.ru слова Бухлицкого.

Россияне в пятницу в Дубае проиграли бразильцам со счетом 0:7, потерпев самое крупное поражение в истории.