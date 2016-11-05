Андрей Бухлицкий: Россия – Бразилия – 0:7. В полиции Дубая завели дело по поводу изнасилования
Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий,
который восстанавливается после травмы, сравнил с изнасилованием крупное
поражение национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Межконтинентального
кубка.
«В дубайском отделении полиции завели дело по поводу
изнасилования. Как бы грубо это не звучало, но выглядело именно так. Россия –
Бразилия – 0:7. Просто неприятно было это видеть. Разбил плазму – случайно так
получилось. К сожалению, счет и содержание игры идентичны», - приводит
beachsoccerrussia.ru слова Бухлицкого.
Россияне в пятницу в Дубае проиграли бразильцам со счетом
0:7, потерпев самое крупное поражение в истории.
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