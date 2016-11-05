Михаил Лихачев: Идет переформатирование сборной, не нужно драматизировать ситуацию
Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил
Лихачев призвал не драматизировать ситуацию из-за непопадания национальной
команды на чемпионат мира и поражения от бразильцев в полуфинале
Межконтинентального кубка.
«В этом году мы из 25 матчей в игровое время проиграли
лишь три. Поэтому не стал бы драматизировать ситуацию. Идет переформатирование
игры команды, смена поколений в сборной. Это не может пройти безболезненно. С
руководителями РФС общаемся, все очень огорчены результатом, но все понимают,
что качество игры в первых двух периодах было высоким», - приводит «Р-Спорт»
слова Лихачева.
Сборная России в пятницу проиграла команде Бразилии в
полуфинале проходящего в Дубае Межконтинентального кубка со счетом 0:7,
потерпев самое крупное поражение в истории. В сентябре россияне впервые с 2006
года по итогам отборочного турнира не смогли пробиться на чемпионат мира-2017.