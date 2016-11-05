Михаил Лихачев: Идет переформатирование сборной, не нужно драматизировать ситуацию

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев призвал не драматизировать ситуацию из-за непопадания национальной команды на чемпионат мира и поражения от бразильцев в полуфинале Межконтинентального кубка.

«В этом году мы из 25 матчей в игровое время проиграли лишь три. Поэтому не стал бы драматизировать ситуацию. Идет переформатирование игры команды, смена поколений в сборной. Это не может пройти безболезненно. С руководителями РФС общаемся, все очень огорчены результатом, но все понимают, что качество игры в первых двух периодах было высоким», - приводит «Р-Спорт» слова Лихачева.

Сборная России в пятницу проиграла команде Бразилии в полуфинале проходящего в Дубае Межконтинентального кубка со счетом 0:7, потерпев самое крупное поражение в истории. В сентябре россияне впервые с 2006 года по итогам отборочного турнира не смогли пробиться на чемпионат мира-2017.