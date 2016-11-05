Сергей Анохин: Лихачев продолжит возглавлять сборную России по пляжному футболу

Председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сообщил, что старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев останется на своем посту, несмотря на провальный сезон.

«Никаких кадровых решений не будет, Михаил Викторович (Лихачев) продолжит свою работу. Нам нужно время, чтобы вернуть себе звание лидеров, это не один год. Бразильцы сейчас сильнее всех, сильнее нас в том числе, к сожалению. Однако в матче за 3-е место наша команда должна побеждать», - приводит «Р-Спорт» слова Анохина.

Сборная России в пятницу проиграла команде Бразилии в полуфинале проходящего в Дубае Межконтинентального кубка со счетом 0:7, потерпев самое крупное поражение в истории. В сентябре россияне впервые с 2006 года по итогам отборочного турнира не смогли пробиться на чемпионат мира-2017.