Александр Бубнов: Вряд ли ЦСКА поможет смена тренера – игроки останутся все те же
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому
ЦСКА сейчас вряд ли поможет смена главного тренера.
«Мир сейчас разделился на два
лагеря - одни выступают за немедленную отставку главного тренера ЦСКА Леонида
Слуцкого, другие хотят и дальше видеть его на посту. Все проблемы армейцев
сейчас из-за отсутствия ресурсов. Смена тренера вряд ли поможет - игроки-то все
те же останутся. Скорее следует говорить о стратегическом просчете: после
отъезда в Англию Ахмеда Мусы в команде не осталось нормального нападающего.
Траоре и Страндберг не вытягивают, а Панченко отдали в «Динамо», о чем
наверняка жалеют - сейчас бы он точно пригодился. Что касается молодёжи,
наверное, она пока не готова играть на высоком уровне — матч с «Енисеем» на
Кубок это показал», - приводит Sportbox
слова Бубнова.
В воскресенье в матче 13-го тура
чемпионата России ЦСКА примет пермский «Амкар». Их матч пройдет в Москве на
«Арене ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 20 очков. Он шел шестым.
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция