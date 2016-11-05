Александр Бубнов: Вряд ли ЦСКА поможет смена тренера – игроки останутся все те же

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому ЦСКА сейчас вряд ли поможет смена главного тренера.

«Мир сейчас разделился на два лагеря - одни выступают за немедленную отставку главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, другие хотят и дальше видеть его на посту. Все проблемы армейцев сейчас из-за отсутствия ресурсов. Смена тренера вряд ли поможет - игроки-то все те же останутся. Скорее следует говорить о стратегическом просчете: после отъезда в Англию Ахмеда Мусы в команде не осталось нормального нападающего. Траоре и Страндберг не вытягивают, а Панченко отдали в «Динамо», о чем наверняка жалеют - сейчас бы он точно пригодился. Что касается молодёжи, наверное, она пока не готова играть на высоком уровне — матч с «Енисеем» на Кубок это показал», - приводит Sportbox слова Бубнова.

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА примет пермский «Амкар». Их матч пройдет в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 20 очков. Он шел шестым.