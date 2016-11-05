Тим стал последним участником итогового турнира ATP
Австрийский теннисист Доминик Тим стал последним восьмым участником
итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который в ноябре
пройдет в Лондоне.
В пятницу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс»
в Париже британец Энди Маррей нанес поражение чеху Томашу Бердыху. Этот
результат лишил Бердыха шансов отобраться на итоговый турнир и гарантировал
Тиму выступление в Лондоне.
Ранее путевки на турнир завоевали серб Новак Джокович,
британец Энди Маррей, швейцарец Станислас Вавринка, канадец Милош Раонич,
японец Кэй Нисикори, француз Гаэль Монфис и хорват Марин Чилич.
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