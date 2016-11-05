Триумф Бобровского над Радуловым, Булыкин в «Красной Пресне» и «изнасилование» в Дубае. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра субботы.

1). Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сокрушили «Монреаль» - 10:0. Для гостей это поражение стало лишь вторым в сезоне. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил все 30 бросков, а форвард «Монреаля» Александр Радулов результативными действиями не отметился.

2). Бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин согласился возглавить «Красную Пресню». Для этого осталось дождаться принципиального решения о возрождении клуба. В частности, решения вопроса о стадионе.

3). Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому ЦСКА сейчас вряд ли поможет смена главного тренера. Кроме того, по мнению эксперта, армейскому клубу в данный момент пригодился выступающий за «Динамо» на правах аренды Кирилл Панченко.

4). Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, который восстанавливается после травмы, сравнил с изнасилованием крупное поражение национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Межконтинентального кубка со счетом 0:7.

5). Впрочем, старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев призвал не драматизировать ситуацию из-за крупного поражения, да и в целом из-за неудачного сезона.

6). Председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что Михаил Лихачев останется на своем посту.

7). Британский теннисист Энди Маррей обыграл чеха Томаша Бердыха и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. Если Маррей в следующем матче сможет обыграть Милоша Раонича и выйти в финал представительных соревнований, то потеснит Новака Джоковича с первого места в рейтинге АТР.

8). Поражение Бердыха позволило окончательно сформировать состав участников Итогового турнира АТР. Последним восьмым участником соревнований стал австриец Доминик Тим.

9). На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после исполнения короткой программы у женщин лидерство захватили три россиянки. С результатом 73,93 балла лидирует Анна Погорилая. Елена Радионова на втором месте – 71,93. Третьей идет Юлия Липницкая – 69,25.

10). В пятницу в стартовом матче чемпионата Германии по футболу берлинская «Герта» неожиданно легко обыграла участника группового этапа Лиги чемпионов – «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:0). Все три мяча в составе хозяев забил экс-форвард «Челси» Саломон Калу.

11). Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов потерпел рекордно быстрое поражение в своей карьере.

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