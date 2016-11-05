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Харитонов потерпел самое быстрое поражение в своей карьере

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов сегодня провел поединок на турнире Bellator 163 против Джеви Аялы.

Поединок продлился всего 16 секунд. Аяла удачно попал в голову Харитонова, после чего россиянин рухнул и его долгое время не могли привести в себя врачи.

Таким образом, Харитонов потерпел шестое поражение в своей карьере при 23 победах. Отметим, что это поражение стало самым быстрым в карьере Сергея.

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