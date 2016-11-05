Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Детройт» дома проиграл «Виннипегу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Патрик Лайне, Марк Шайфли и Николай Элерс, а Брэндон Танев оформил дубль. У хозяев отличились Люк Гленденинг, Хенрик Зеттерберг и Джастин Абделкейдер.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 18 минут, нанес два броска, окончив встречу с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 12 минут, нанес два броска, окончив встречу с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 7 ноября в 01:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Виннипег» 7 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Матч

Детройт - Виннипег - 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Голы:

Гленденинг (Грин, ДеКайзер), 3:04 (1:0). Лайне (Шейфли, Элерс), 15:30 (1:1). Зеттерберг (Татар), 29:40 (2:1). Шейфли (Элерс, Лайне), 42:01 (2:2). Абделькадер (Зеттерберг, Татар), 50:48 (3:2). Танев (Шейфли, Элерс), 52:24 (3:3). Танев (Бафлин, Данё), 58:44 (3:4). Элерс (Уилер), 59:54 (3:5 - п.в.).

Место и дата

05 ноября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Коламбус» сокрушил «Монреаль» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Коламбус» забросил 10 безответных шайб «Монреалю», Бобровский отразил все 30 бросковХоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно переиграли «Монреаль».Станислав Галиев: Мне нужно вернуть голевое чутьеФорвард «Херши» Станислав Галиев рассказал о возвращении в АХЛ из «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов.Мартин Бродо: На уровне НХЛ Василевский выглядит отличноЗнаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.Мартин Бродо: Сборная России играет в динамичный хоккейЗнаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.Мартин Бродо: Повезет той команде, которая подпишет контракт с КовальчукомЗнаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.«Овечкин повторил рекорд великого Гретцки! Как это было». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Овечкин повторил рекорд великого Гретцки! Как это было». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на выезде «Лос-Анджелес Кингз».НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Айлендерс», «Лос-Анджелес» - «Питтсбург» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.«Чикаго» разгромил «Колорадо», Панарин набрал два очка«Чикаго» на своей площадке одержал уверенную победу над «Колорадо» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» вырвал победу у «Виннипега», Овечкин оформил дубль«Вашингтон» на своей площадке переиграл «Виннипег» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Владимир Крикунов: Рассматриваем вариант с возвращением ТрямкинаНовый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что защитник Никита Трямкин может вернуться из-за океана в Екатеринбург.Кэри Прайс: Мы все гордимся тем, как стартовал «Монреаль»Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча с «Ванкувером» (3:0) оценил старт команды в регулярном чемпионате. В десяти играх «Канадиенс» одержали девять побед и один раз проиграли в овертайме.Роман Любимов: Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звенаФорвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своей роли в команде.Роман Любимов: Когда забил, переживал, чтобы жена на лед не выпрыгнулаФорвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своем первом голе в НХЛ.Роман Любимов: Забил гол и испугался, что жена на лед выпрыгнет (видео)Роман Любимов: Забил гол и испугался, что жена на лед выпрыгнет (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии взяла интервью у Романа Любимова, который забил свой первый гол в НХЛ.Уэйн Симмондс: Проворов умен не по годам и будет потрясающим игрокомФорвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс высоко оценил потенциал защитника «летчиков» Ивана Проворова.«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Жиру продлил результативную серию до десяти матчейФорвард «Филадельфии» Клод Жиру сделал голевую передачу на Якуба Ворачека в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT).

Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Алексей Марченко
Алексей Марченковсе новости
Александр Бурмистров
Александр Бурмистроввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение