«Детройт» дома проиграл «Виннипегу»

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Патрик Лайне, Марк Шайфли и Николай Элерс, а Брэндон Танев оформил дубль. У хозяев отличились Люк Гленденинг, Хенрик Зеттерберг и Джастин Абделкейдер.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 18 минут, нанес два броска, окончив встречу с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 12 минут, нанес два броска, окончив встречу с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 7 ноября в 01:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Виннипег» 7 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».