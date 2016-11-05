«Детройт» дома проиграл «Виннипегу»
Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги уступили «Виннипегу».
Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены»,
завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Патрик Лайне, Марк Шайфли и Николай Элерс, а Брэндон Танев оформил дубль. У
хозяев отличились Люк Гленденинг, Хенрик Зеттерберг и Джастин Абделкейдер.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на
льду более 18 минут, нанес два броска, окончив встречу с показателем полезности
«минус один».
Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров
отыграл 12 минут, нанес два броска, окончив встречу с показателем полезности «минус
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 7 ноября в 01:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Виннипег» 7 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Матч
Детройт - Виннипег - 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)
Голы:
Гленденинг (Грин, ДеКайзер), 3:04 (1:0). Лайне (Шейфли, Элерс), 15:30 (1:1). Зеттерберг (Татар), 29:40 (2:1). Шейфли (Элерс, Лайне), 42:01 (2:2). Абделькадер (Зеттерберг, Татар), 50:48 (3:2). Танев (Шейфли, Элерс), 52:24 (3:3). Танев (Бафлин, Данё), 58:44 (3:4). Элерс (Уилер), 59:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
05 ноября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция