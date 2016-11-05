«Анахайм» дома переиграл «Аризону»

Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Аризоне».

Встреча, прошедшая в Анахайме на льду «Хонда-центра», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Кевин Биекса, Антуан Верметт и Якоб Сильверберг, а два гола в активе Рикарда Ракелля,. У гостей отличился Джейми Макгинн.

Таким образом, «Анахайм» набрал 12 очков, а у «Аризоны» их осталось восемь.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Анахайм» 7 ноября в 05:30 (мск) примет «Калгари», а «Аризона» 9 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Колорадо».