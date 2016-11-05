«Анахайм» дома переиграл «Аризону»
Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Аризоне».
Встреча, прошедшая в Анахайме на льду «Хонда-центра»,
завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Кевин Биекса, Антуан Верметт и Якоб Сильверберг, а два гола в активе Рикарда
Ракелля,. У гостей отличился Джейми Макгинн.
Таким образом, «Анахайм» набрал 12 очков, а у «Аризоны» их осталось
восемь.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Анахайм» 7 ноября в 05:30 (мск) примет «Калгари», а «Аризона» 9 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Колорадо».
Матч
Анахайм - Аризона - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Бьекса (Перри, Ракелль), 9:05 (1:0 - бол.). Ракелль (Перри, Сгарбосса), 12:11 (2:0). Сильверберг (Верметт, Кольяно), 19:15 (3:0). Верметт (Каше, Мэнсон), 33:23 (4:0). Макгинн (Врбата, Дворак), 36:32 (4:1). Ракелль (Кеслер), 54:11 (5:1).
Место и дата
05 ноября 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция