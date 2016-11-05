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«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт», Мозгов набрал четыре очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 117:97 в матче регулярного чемпионата НБА.

Самый результативным стал игрок хозяев площадки Кевин Дюрант, набравший 27 очков.

Российский центровой из «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграл 16 минут и за это время набрал четыре очка, совершил пять подборов, одну передачу, один блок-шот и допустил одну потерю.

В шести матчах команда из Лос-Анджелеса в трех одержала победу и столько же проиграла.

В следующем туре «Лейкерс» 7 ноября сыграет с «Финикс Санс».

НБА
Регулярный чемпионат
6-й тур

Матч

Лейкерс - Голден Стэйт - 117:97

Место и дата

05 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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