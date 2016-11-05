«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт», Мозгов набрал четыре очка
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт
Уорриорз» со счетом 117:97 в матче регулярного чемпионата НБА.
Самый результативным стал игрок хозяев площадки Кевин
Дюрант, набравший 27 очков.
Российский центровой из «Лейкерс» Тимофей Мозгов
сыграл 16 минут и за это время набрал четыре очка, совершил пять подборов, одну
передачу, один блок-шот и допустил одну потерю.
В шести матчах команда из Лос-Анджелеса в трех одержала
победу и столько же проиграла.
В следующем туре «Лейкерс» 7 ноября сыграет с «Финикс Санс».
НБА
Регулярный чемпионат
6-й тур
Матч
Лейкерс - Голден Стэйт - 117:97
Место и дата
05 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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