Эктор Бельерин: Если бы я хотел играть за «Барселону», я бы там остался

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин исключил возможность возвращения в «Барселону».

«Если бы я хотел играть за «Барселону», я бы там остался. Я был очень рад, когда «Арсенал» проявил ко мне интерес, поэтому решил перебраться сюда. Я не оглядываюсь назад, я лишь хочу приносить пользу «Арсеналу». Приятно, когда большие клубы интересуются тобой, но я счастлив здесь», - сказал Бельерин.

Напомним, каталонский клуб дважды пытался купить испанского защитника. Также к футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити», готовящийся выложить за него 40 миллионов евро.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.