Эктор Бельерин: Если бы я хотел играть за «Барселону», я бы там остался
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин исключил возможность возвращения в «Барселону».
«Если бы я хотел играть за «Барселону», я бы там остался. Я был очень рад, когда «Арсенал» проявил ко мне интерес, поэтому решил перебраться сюда. Я не оглядываюсь назад, я лишь хочу приносить пользу «Арсеналу». Приятно, когда большие клубы интересуются тобой, но я счастлив здесь», - сказал Бельерин.
Напомним, каталонский
клуб дважды пытался купить испанского защитника. Также к футболисту проявляет
интерес «Манчестер Сити», готовящийся выложить за него 40 миллионов евро.
Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его
контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.
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