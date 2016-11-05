Даниэль Риккардо: Мне хочется ярко завершить сезон и ещё лучше подготовиться к следующему

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Бразилии.

Мне нравится бразильская трасса, у неё действительно особенная конфигурация с характерным перепадом высот, а движение идёт против часовой стрелки, что всегда делает нашу задачу интереснее.

Нас ждёт предпоследняя гонка 2016 года. Даже странно думать, что уже скоро мы отправимся на финал сезона в Абу-Даби, но мне хочется ярко завершить сезон и ещё лучше подготовиться к следующему», - сказал Риккардо.

За два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 27-летний австралиец расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 242 очка.

Напомним, Гран-при Бразилии пройдет с 11 по 13 ноября на трассе «Интерлагос», что в городе Сан-Паулу.