Даниэль Риккардо: Мне хочется ярко завершить сезон и ещё лучше подготовиться к следующему
Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Бразилии.
Мне нравится бразильская трасса, у неё действительно
особенная конфигурация с характерным перепадом высот, а движение идёт против
часовой стрелки, что всегда делает нашу задачу интереснее.
Нас ждёт предпоследняя гонка 2016 года. Даже странно думать,
что уже скоро мы отправимся на финал сезона в Абу-Даби, но мне хочется ярко
завершить сезон и ещё лучше подготовиться к следующему», - сказал
Риккардо.
За два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 27-летний австралиец расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 242 очка.
Напомним, Гран-при Бразилии пройдет с 11 по 13 ноября на трассе «Интерлагос», что в городе Сан-Паулу.