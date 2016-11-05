Луиш Нету: С «Тереком» будет один из самых сложных гостевых матчей в чемпионате
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от
предстоящего матча с «Тереком», который состоится в рамках 13-го тура
чемпионата России.
«Мы должны сфокусироваться на выезде в Грозный, где также придется
непросто. Надо сказать, что это вообще один из самых сложных гостевых матчей в
чемпионате. Мы знаем, что «Терек» сейчас в хорошей форме. Каждый должен быть
готов выложиться полностью. У нас отличный командный дух»,- цитирует Нету
официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Терек» - «Зенит» состоится 6 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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