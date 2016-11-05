Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луиш Нету: С «Тереком» будет один из самых сложных гостевых матчей в чемпионате

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тереком», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.

 «Мы должны сфокусироваться на выезде в Грозный, где также придется непросто. Надо сказать, что это вообще один из самых сложных гостевых матчей в чемпионате. Мы знаем, что «Терек» сейчас в хорошей форме. Каждый должен быть готов выложиться полностью. У нас отличный командный дух»,- цитирует Нету официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Терек» - «Зенит» состоится 6 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

Матч

Терек - Зенит

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Балай – лучший игрок «Терека» в октябреБолельщики признали форварда Бекима Балая лучшим игроком «Терека» в прошлом месяце.«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»«Поле, поле... Кто умеет, тот играет». Лучшие твиты по матчу «Томь» – «Спартак»В субботу в Томске проходит матч 13-го тура РФПЛ между «Томью» и «Спартаком».Матч «Томь» – «Спартак» стал 400-м в карьере Дмитрия КомбароваЗащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров во встрече 13-го тура с «Томью» вышел на поле в 400-м матче в карьере.«Томь» – «Спартак». ОнлайнВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Томь» и московский «Спартак».РФПЛ. 13-й тур. «Томь» - «Спартак», «Локомотив» - «Анжи» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.Ризван Уциев: В «Тереке» хорошая атмосфера после победы над «Уралом»Капитан «Терека» Ризван Уциев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита».Александр Бубнов: Как бы встреча «Крыльев» Скрипченко с «Уралом» не превратилась в бойнюФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Урал».Сергей Чебан: Решение о том, состоится ли матч «Томь» – «Спартак» примет арбитр встречиИсполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сказал, что решение о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет главный арбитр встречи Александр Егоров.Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов – об уходе из «Спартака», лидерстве красно-белых в РФПЛ и общении Дмитрия Аленичева с футболистами.«Томь» – «Спартак». Попов и Мельгарехо сыграют с первых минутОбъявлены стартовые составы «Томи» и «Спартака» на матч 13-го тура чемпионата России.Александр Бубнов: В Томске «Спартак» устроит только победаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде сыграет с «Томью».«Спартак» сыграет в черной форме против «Томи»На матч 13-го тура чемпионата России против «Томи» футболисты «Спартака» выйдут в черной форме, сообщает официальный твиттер красно-белых.«Локомотив» – «Анжи». Начало текстовой трансляции – 18:30 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».«Крылья Советов» – «Урал». Начало текстовой трансляции – 16:00 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.«Уфа» – «Рубин». Начало текстовой трансляции – 13:30 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Уфа» и казанский «Рубин».Валерий Петраков: Нет, ну «Спартак» здорово сыграл в дерби!Валерий Петраков: Нет, ну «Спартак» здорово сыграл в дерби!Главный тренер «Томи» – о предстоящем матче против красно-белых.Александр Бубнов: Вряд ли ЦСКА поможет смена тренера – игроки останутся все те жеИзвестный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому ЦСКА сейчас вряд ли поможет смена главного тренера.«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»Прогноз «Советского спорта» на матчи 13-го тура РФПЛ.«Коринтианс» рассматривает возможность приобретения РомулоПолузащитник «Спартака» Ромуло заинтересовал «Коринтианс», который ищет варианты усиления оборонительной линии.Фатай признан лучшим игроком «Уфы» в октябре по версии болельщиковБолельщики «Уфы» в голосовании на официальном сайте клуба определили лучшего игрока команды в октябре. Победил в голосовании нигерийский нападающий Кехинде Фатай.

Терек
Тереккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Луиш Нету
Луиш Нетувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение