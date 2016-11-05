Луиш Нету: С «Тереком» будет один из самых сложных гостевых матчей в чемпионате

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тереком», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Мы должны сфокусироваться на выезде в Грозный, где также придется непросто. Надо сказать, что это вообще один из самых сложных гостевых матчей в чемпионате. Мы знаем, что «Терек» сейчас в хорошей форме. Каждый должен быть готов выложиться полностью. У нас отличный командный дух»,- цитирует Нету официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Терек» - «Зенит» состоится 6 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.