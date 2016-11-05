Хосеп Гвардиола: Артета не мог спровоцировать конфликт с Месси, потому что он им восхищается
Главный тренер «Манчестер Сити» выразил уверенность в том,
что Микель Артета не мог спровоцировать конфликт с нападающим «Барселоны»
Лионелем Месси.
«Подобное невозможно, Артета
восхищается «Барселоной», ее институтом и самим Месси. Я хорошо знаю
Микеля, это один из самых приятных людей, кого я встречал в жизни. Просто
невозможно, чтобы у него случился конфликт с другим замечательным человеком –
Месси. Невозможно», - сказал Гвардиола.
Напомним, ранее телеканал La Sexta сообщил, что конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.
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