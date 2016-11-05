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Хосеп Гвардиола: Артета не мог спровоцировать конфликт с Месси, потому что он им восхищается

Источник:  Новости английского футболаКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» выразил уверенность в том, что Микель Артета не мог спровоцировать конфликт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Подобное невозможно, Артета восхищается «Барселоной», ее институтом и самим Месси. Я хорошо знаю Микеля, это один из самых приятных людей, кого я встречал в жизни. Просто невозможно, чтобы у него случился конфликт с другим замечательным человеком – Месси. Невозможно», - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее телеканал La Sexta сообщил, что конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.


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