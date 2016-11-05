«Спартак» сыграет в черной форме против «Томи»
На матч 13-го тура чемпионата России против «Томи» футболисты «Спартака» выйдут в черной форме, сообщает официальный твиттер красно-белых.
Три с половиной часа до начала матча #ТомьСпартак Наша команда сыграет в черной форме. pic.twitter.com/MUcTMli5gL— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 ноября 2016 г.
Матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 11:00 по московскому времени.
Напомним,
что после 12 туров у «Спартака» 28 очков. Он занимал первое место в турнирной
таблице. У «Томи», идущей 15-й, восемь очков.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа, Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Попов, Фернандо, Зе Луиш
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция