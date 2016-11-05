«Спартак» сыграет в черной форме против «Томи»

На матч 13-го тура чемпионата России против «Томи» футболисты «Спартака» выйдут в черной форме, сообщает официальный твиттер красно-белых.

Три с половиной часа до начала матча #ТомьСпартак Наша команда сыграет в черной форме. pic.twitter.com/MUcTMli5gL — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 ноября 2016 г.

Матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 11:00 по московскому времени.

Напомним, что после 12 туров у «Спартака» 28 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице. У «Томи», идущей 15-й, восемь очков.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.