«Томь» - «Спартак». Попов и Мельгарехо сыграют с первых минут
Объявлен стартовый состав московского «Спартака» на матч 13-го тура чемпионата России против «Томи».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Дм.Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
#ТомьСпартак #ВпередСпартак🔴⚪ pic.twitter.com/qgz7rOpmyn— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 ноября 2016 г.
«Томь»: Коченков, Дьяков, Враньеш, Жиров, К.Комбаров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Баляйкин, Бикфалви, Погребняк.
Состав ФК #Томь: Коченков, Дьяков, Враньеш, Жиров, Комбаров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Баляйкин, Бикфалви, Погребняк— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) 5 ноября 2016 г.
Матч начнется в Томске в 11:00 по московскому времени.
После 12 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа, Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Попов, Фернандо, Зе Луиш
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция