Сергей Чебан: Решение о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет арбитр встречи

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сказал, что решение о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет главный арбитр встречи Александр Егоров.

«Решение о том, состоится ли игра принимает главный арбитр, давайте дождемся его», - сказал Чебан «Р-Спорт».

Отметим, что на данный момент в Томске температура -12 градусов.

После 12 туров у «Спартака» 28 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице. У «Томи», идущей 15-й, восемь очков.

Напомним, начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.