Сергей Чебан: Решение о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет арбитр встречи
Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сказал, что решение
о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет главный арбитр встречи
Александр Егоров.
«Решение о том, состоится ли игра принимает главный арбитр,
давайте дождемся его», - сказал Чебан «Р-Спорт».
Отметим, что на данный момент в Томске температура -12
градусов.
После
12 туров у «Спартака» 28 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице. У
«Томи», идущей 15-й, восемь очков.
Напомним,
начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа, Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Попов, Фернандо, Зе Луиш
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция