Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Как бы встреча «Крыльев» Скрипченко с «Уралом» не превратилась в бойню

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Урал».

- Матч «Крылья Советов» — «Урал» станет одним из самых интересных — в первую очередь, конечно, из-за перемен в тренерских штабах обеих команд. Как известно, Вадим Скрипченко покинул «Урал» и возглавил самарский клуб, хотя вроде бы собирался отдохнуть от футбола. При этом его новая команда тоже находится в довольно тяжелой ситуации, ей во что бы то ни стало сейчас нужно выигрывать. И, безусловно, на пользу пойдет то, что он отлично знает соперника, однако «Урал» тоже будет биться, и как бы эта игра не превратилась в самую настоящую бойню.

Правда, в психологическом плане Скрипченко все равно, на мой взгляд, будет тяжелее, чем Александру Тарханову, возглавившему «Урал». И все же, как мне кажется, несмотря на это, именно у «Крыльев» в этом матче больше шансов на побед, - рассказал Бубнов.

Напомним, Вадим Скрипченко на фоне скандала вокруг матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4) покинул екатеринбургский клуб и спустя несколько дней возглавил «Крылья Советов».

Матч «Крылья Советов» - «Урал» начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.

Матч

Крылья Советов - Урал

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Чебан: Решение о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет арбитр встречиИсполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сказал, что решение о том, состоится ли матч «Томь» - «Спартак» примет главный арбитр встречи Александр Егоров.«Томь» - «Спартак». Попов и Мельгарехо сыграют с первых минутОбъявлен стартовый состав московского «Спартака» на матч 13-го тура чемпионата России против «Томи».Александр Бубнов: В Томске «Спартак» устроит только победаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде сыграет с «Томью».«Спартак» сыграет в черной форме против «Томи»На матч 13-го тура чемпионата России против «Томи» футболисты «Спартака» выйдут в черной форме, сообщает официальный твиттер красно-белых.Луиш Нету: С «Тереком» будет один из самых сложных гостевых матчей в чемпионатеЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тереком», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.«Локомотив» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 18:30 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».«Крылья Советов» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 16:00 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.«Уфа» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 13:30 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Уфа» и казанский «Рубин».Валерий Петраков: Нет, ну «Спартак» здорово сыграл в дерби!Валерий Петраков: Нет, ну «Спартак» здорово сыграл в дерби!Главный тренер «Томи» – о предстоящем матче против красно-белых.«Томь» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 11:00 мскВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Томь» и московский «Спартак».Александр Бубнов: Вряд ли ЦСКА поможет смена тренера – игроки останутся все те жеИзвестный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому ЦСКА сейчас вряд ли поможет смена главного тренера.РФПЛ. 13-й тур. «Томь» - «Спартак», «Локомотив» - «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»Прогноз «Советского спорта» на матчи 13-го тура РФПЛ.«Коринтианс» рассматривает возможность приобретения РомулоПолузащитник «Спартака» Ромуло заинтересовал «Коринтианс», который ищет варианты усиления оборонительной линии.Фатай признан лучшим игроком «Уфы» в октябре по версии болельщиковБолельщики «Уфы» в голосовании на официальном сайте клуба определили лучшего игрока команды в октябре. Победил в голосовании нигерийский нападающий Кехинде Фатай.Гаджи Гаджиев: Анене и Прокофьев не тренировались перед матчем с ЦСКАНакануне матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА тренировку «Амкара» пропустили Чума Анене и Станислав Прокофьев. Об этом сообщил главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.Анатолий Бышовец: Не думаю, что «Спартак» будет испытывать проблемы в матче с «Томью» без Промеса и БоккеттиБывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между «Томью» и «Спартаком». Напомним, что командам предстоит сыграть в 13-м туре чемпионата России.Радуга судейских ароматовРадуга судейских ароматовСергей Микулик и Евгений Дзичковский – о новой эпохе в российском судействе.Врач «Ростов»: Ерохин и Калачев работают в общей группе перед матчем с «Арсеналом»Игроки «Ростова» Александр Ерохин и Тимофей Калачев готовятся к матчу 13-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» в общей группе. Об этом сообщил врач ростовчан Владимир Хохлов.Майкон признан лучшим игроком октября в «Локомотиве»Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон признан болельщиками столичного клуба лучшим игроком в октябре, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Вадим Скрипченко
Вадим Скрипченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение