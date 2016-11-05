Александр Бубнов: Как бы встреча «Крыльев» Скрипченко с «Уралом» не превратилась в бойню
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Урал».
- Матч «Крылья Советов» — «Урал» станет одним из самых интересных — в
первую очередь, конечно, из-за перемен в тренерских штабах обеих команд.
Как известно, Вадим Скрипченко покинул «Урал» и возглавил самарский
клуб, хотя вроде бы собирался отдохнуть от футбола. При этом его новая
команда тоже находится в довольно тяжелой ситуации, ей во что бы то ни
стало сейчас нужно выигрывать. И, безусловно, на пользу пойдет то, что
он отлично знает соперника, однако «Урал» тоже будет биться, и как бы
эта игра не превратилась в самую настоящую бойню.
Правда, в психологическом плане Скрипченко все равно, на мой взгляд, будет тяжелее, чем Александру Тарханову, возглавившему «Урал». И все же, как мне кажется, несмотря на это, именно у «Крыльев» в этом матче больше шансов на побед, - рассказал Бубнов.
Напомним, Вадим Скрипченко на фоне скандала вокруг матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4) покинул екатеринбургский клуб и спустя несколько дней возглавил «Крылья Советов».
Матч «Крылья Советов» - «Урал» начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция