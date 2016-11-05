Начало матча «Луч-Энергия» - «Кубань» перенесено из-за снегопада (фото)

Начало матча 20-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» - «Кубань» перенесено из-за снегопада во Владивостоке.

«Сейчас все силы брошены на расчистку натурального поля местного стадиона «Динамо». Администрация арены и футбольного клуба «Луч-Энергия» рассчитывают завершить ее до полудня по московскому времени (19:00 по-местному), после чего главный арбитр и делегат матча должны будут принять решение о пригодности газона для проведения игры», - говорится на официальном сайте «Кубани».

#ЛучЭнергияКубань Из-за снегопада во Владивостоке начало матча перенесено ориентировочно на 12:00 по московскому времени pic.twitter.com/CFtS3ns4ue — FCKuban (@fckuban_ru) 5 ноября 2016 г.

Напомним, после 19 туров команда из Владивостока занимает 11-е месте, имея в активе 23 очка. «Кубань» с таким же количеством очков расположилась строчкой ниже.