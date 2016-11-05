Ризван Уциев: В «Тереке» хорошая атмосфера после победы над «Уралом»

Капитан «Терека» Ризван Уциев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Нас ожидает серьезный матч. После победы в предыдущем туре в команде хорошая атмосфера. Постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Надеемся, болельщики станут нашим двенадцатым игроком, поддержка фанатов очень нужна.

Разумеется, мы видели матчи «Зенита». Думаю, нам важно наладить командные взаимодействия, а все необходимое подскажут тренеры. Нужно сыграть надежно в обороне, и реализовать свои моменты у чужих ворот, - приводит слова Уциева официальный сайт «Терека».

Напомним, матч «Терек» - «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

В турнирной таблице РФПЛ грозненцы идут на четвертом месте, имея в активе 21 очко, петербуржцы занимают вторую строчку с 27 очками.

В последней встрече, которая прошла в ноябре 2015 года, победу одержала команда Рашида Рахимова со счетом 4:1 – дублями отметились Мацей Рыбусь и Магомед Митришев, в составе сине-бело-голубых забил Халк.