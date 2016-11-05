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День в истории. Алексею Яшину – 43!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Алексею Яшину – 43!

Сегодня исполняется 43 года бывшему капитану «Оттавы Сенаторс» и сборной России по хоккею Алексею Яшину.

Яшин родился в Екатеринбурге (Свердловске) 5 ноября 1973 года. Его мать играла в местной волейбольной команде «Уралочка», а отец — в гандбольном клубе «Калининец».

В составе «Автомобилиста» Алексей дебютировал осенью 1990 года.

На драфте НХЛ 1992 года габаритный центрфорвард был выбран «Оттавой» под общим номером 2.

В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Яшин набрал 781 очко (337+444) в 850 проведенных матчах.

Уже будучи капитаном «Сенаторов», российских нападающий не раз вступал с руководством клуба в контрактные споры. В 1995 году хоккеист неожиданно вернулся в ЦСКА, а сезоне-1999/2000 объявил забастовку.

В 2001 - 2007 годах Алексей защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс». В своем последнем сезоне в НХЛ Яшин получал самую высокую зарплату в лиге, но был травмирован (в столкновении коньком была разрезана рука — порваны сухожилия и нерв). В результате клуб принял решение аннулировать контракт с игроком и выплатить ему компенсацию в размере 18 миллионов долларов США. «Островитяне» выплачивали эти деньги до самого завершения карьеры хоккеиста.

В 2012 году Яшин попрощался с большим хоккеем, будучи игроком ЦСКА. С 23 августа 2013 года по 28 февраля 2014 г. он занимал пост ассистента генерального менеджера сборной России.

В составе национальной команды Алексей стал чемпионом мира (1993) и двукратным медалистом Олимпийских игр (серебро Нагано-1998 и бронза Солт-Лейк-Сити-2002). 




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