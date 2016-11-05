Два хоккеиста «Коламбуса» попали в тройку звезд дня НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших хоккеистов минувшего дня регулярного чемпионата.
Первой звездой признан нападающий «Коламбуса» Ник Фолинью,
оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу в матче с «Монреалем»
(10:0).
Вторым стал форвард Брэндон Танев из «Виннипега». 24-летний
канадец забросил две шайбы в ворота «Детройта» (5:3).
Замкнул тройку лучших еще один нападающий «Коламбуса» Кэм Эткинсон, который также оформил дубль.
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