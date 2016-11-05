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Матч «Томь» – «Спартак» стал 400-м в карьере Дмитрия Комбарова

Андрей Тиссен, Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров во встрече 13-го тура с «Томью» вышел на поле в 400-м матче в карьере.

29-летний защитник красно-белых провел 305 матчей в чемпионате страны, 27 в Кубке России, 28 в еврокубках и 40 в составе национальной сборной.

Отметим, что Комбаров забивал во всех сезонах, кроме первого (2005 год) и нынешнего года. Всего на счету Дмитрия 42 забитых мяча, два из которых в составе сборной России.

Напомним, матч «Томь» - «Спартак» проходит в эти минуты. «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию этой встречи.

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