Матч «Томь» – «Спартак» стал 400-м в карьере Дмитрия Комбарова
Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров во встрече 13-го тура с «Томью» вышел на поле в 400-м матче в карьере.
29-летний защитник красно-белых провел 305 матчей в чемпионате
страны, 27 в Кубке России, 28 в еврокубках и 40 в составе национальной сборной.
Отметим, что Комбаров забивал во всех сезонах, кроме первого
(2005 год) и нынешнего года. Всего на счету Дмитрия 42 забитых мяча, два из
которых в составе сборной России.
Напомним, матч «Томь» - «Спартак» проходит в эти минуты. «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию этой встречи.
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