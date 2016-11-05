Мишель Террьен: Гроза на «Монреаль» надвигалась еще с прошлого матча
Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен прокомментировал сенсационное поражение своей команды от «Коламбуса» со счетом 0:10.
- Мы чувствовали, что гроза надвигается. Если постоянно играть с огнем, рано или поздно обожжешься. Все это началось в предыдущей игре с «Ванкувером». Конечно, это очень тяжело. Не думаю, чтобы я испытывал подобные ощущения раньше. В этой игре не было абсолютно ничего позитивного. Единственный положительный момент в том, что мы играем завтра на своей площадке. Я не выпустил на лед Кэри Прайса, чтобы дать ему возможность отдохнуть перед этой встрече, - заявил Террьен.
Отметим, что 4 ноября главному тренеру «Монреаля» исполнилось 53 года.
«Канадиенс» до разгрома в матче с «Коламбусом» выиграли 8 встреч кряду. В ночь с субботы на воскресенье «Монреаль» на своем льду сыграет с «Филадельфией».
Матч
Коламбус - Монреаль - 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)
Голы:
Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 10:56 (1:0 - бол.). Джонс (Андерсон), 11:54 (2:0). Савар (Нутиваара), 14:06 (3:0). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 24:01 (4:0 - бол.). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 30:12 (5:0 - бол.). Хартнелл (Дубински, Дженнер), 31:53 (6:0 - бол.). Фолиньо (Саад, Веннберг), 33:39 (7:0). Андерсон (Карлссон, Джонсон), 38:32 (8:0). Хартнелл (Джонс, Веренски), 48:06 (9:0). Андерсон (Карлссон, Калверт), 50:45 (10:0).
Место и дата
05 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция