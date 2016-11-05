Мишель Террьен: Гроза на «Монреаль» надвигалась еще с прошлого матча

Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен прокомментировал сенсационное поражение своей команды от «Коламбуса» со счетом 0:10.

- Мы чувствовали, что гроза надвигается. Если постоянно играть с огнем, рано или поздно обожжешься. Все это началось в предыдущей игре с «Ванкувером». Конечно, это очень тяжело. Не думаю, чтобы я испытывал подобные ощущения раньше. В этой игре не было абсолютно ничего позитивного. Единственный положительный момент в том, что мы играем завтра на своей площадке. Я не выпустил на лед Кэри Прайса, чтобы дать ему возможность отдохнуть перед этой встрече, - заявил Террьен.

Отметим, что 4 ноября главному тренеру «Монреаля» исполнилось 53 года.

«Канадиенс» до разгрома в матче с «Коламбусом» выиграли 8 встреч кряду. В ночь с субботы на воскресенье «Монреаль» на своем льду сыграет с «Филадельфией».