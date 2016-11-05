Гол Кацаева принес победу «СКА-Хабаровску» над «Нефтехимиком»
В матче 20-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем
поле с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (1:0).
Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник
хозяев поля Адлан Кацаев.
После этого матча команда из Хабаровска с 31-м очком
поднялась на четвертую строчку таблицы, а «Нефтехимик» расположился в зоне
вылета, на 19-м месте, имея в активе 15 очков.
В следующем туре подопечные Александра Григоряна отправятся в Подмосковье, где 9 октября сыграют с «Химки», а команда из Нижнекамска в этот же день примет лидера ФНЛ, столичное «Динамо».
ФНЛ
20-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Нефтехимик - 1:0 (0:0)
Место и дата
05 ноября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
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