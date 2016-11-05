Гол Кацаева принес победу «СКА-Хабаровску» над «Нефтехимиком»

В матче 20-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (1:0).

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник хозяев поля Адлан Кацаев.

После этого матча команда из Хабаровска с 31-м очком поднялась на четвертую строчку таблицы, а «Нефтехимик» расположился в зоне вылета, на 19-м месте, имея в активе 15 очков.

В следующем туре подопечные Александра Григоряна отправятся в Подмосковье, где 9 октября сыграют с «Химки», а команда из Нижнекамска в этот же день примет лидера ФНЛ, столичное «Динамо».

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20-й тур