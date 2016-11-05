Джон Торторелла: Оба тренера хотели, чтобы матч «Коламбус» - «Монреаль» поскорее закончился

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Монреалем» (10:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Рад, что сегодня мы завершили игру без травм. Такие аномальные матчи периодически случаются.

Наши игроки не очень эмоционально радовались голам в третьем периоде? Мы сами были в таких ситуациях и на другой стороне. Поэтому не стремимся как-то унизить оппонентов. Мы уважаем всех соперников. В любом случае нужно продолжать играть правильно, но при этом оставаться профессионалами даже в такой ситуации.

Я думаю, тренера хотели, чтобы эта игра закончилась побыстрее, - заявил Торторелла.

Напомним, российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский минувшей ночью оформил третий «шатаут» в сезоне.

Команда Тортореллы прервала 8-матчевую победную серию «Монреаля».