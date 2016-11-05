Джон Торторелла: Оба тренера хотели, чтобы матч «Коламбус» - «Монреаль» поскорее закончился
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Монреалем» (10:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
- Рад, что сегодня мы завершили игру без травм. Такие аномальные матчи периодически случаются.
Наши игроки не очень эмоционально радовались голам в третьем периоде? Мы сами были в таких ситуациях и на другой стороне. Поэтому не стремимся как-то унизить оппонентов. Мы уважаем всех соперников. В любом случае нужно продолжать играть правильно, но при этом оставаться профессионалами даже в такой ситуации.
Я думаю, тренера хотели, чтобы эта игра закончилась побыстрее, - заявил Торторелла.
Напомним, российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский минувшей ночью оформил третий «шатаут» в сезоне.
Команда Тортореллы прервала 8-матчевую победную серию «Монреаля».
Матч
Коламбус - Монреаль - 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)
Голы:
Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 10:56 (1:0 - бол.). Джонс (Андерсон), 11:54 (2:0). Савар (Нутиваара), 14:06 (3:0). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 24:01 (4:0 - бол.). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 30:12 (5:0 - бол.). Хартнелл (Дубински, Дженнер), 31:53 (6:0 - бол.). Фолиньо (Саад, Веннберг), 33:39 (7:0). Андерсон (Карлссон, Джонсон), 38:32 (8:0). Хартнелл (Джонс, Веренски), 48:06 (9:0). Андерсон (Карлссон, Калверт), 50:45 (10:0).
Место и дата
05 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция