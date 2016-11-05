Болельщики «Коламбуса» смогут получить напиток или пончик бесплатно, показав билет на матч с «Монреалем»
Болельщики «Коламбуса», увидевшие победу своей команды над «Монреалем» (10:0) с трибуны стадиона, смогут бесплатно перекусить, показав билет на историческую игру.
Владельцы одной из сетей американского фастфуда учредили соответствующую акцию.
Показав билет на игру «Коламбус» - «Монреаль», болельщик «Блю Джекетс» сможет бесплатно получить напиток или пончик. Также он получил право приобрести бокал пива с 50-процентной скидкой.
Напомним, минувшей ночью «Коламбус» прервал восьмиматчевую победную серию «Монреаля», забросив в ворота канадской команды 10 безответных шайб. Это самая крупная победа в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Матч
Коламбус - Монреаль - 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)
Голы:
Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 10:56 (1:0 - бол.). Джонс (Андерсон), 11:54 (2:0). Савар (Нутиваара), 14:06 (3:0). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 24:01 (4:0 - бол.). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 30:12 (5:0 - бол.). Хартнелл (Дубински, Дженнер), 31:53 (6:0 - бол.). Фолиньо (Саад, Веннберг), 33:39 (7:0). Андерсон (Карлссон, Джонсон), 38:32 (8:0). Хартнелл (Джонс, Веренски), 48:06 (9:0). Андерсон (Карлссон, Калверт), 50:45 (10:0).
Место и дата
05 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция