Дубль в ворота ЦСКА поспособствовал вызову Фалькао в сборную на матчи отбора ЧМ-2018

Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао вызван национальную сборную после того, как оформил дубль в ворота ЦСКА (3:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Рад снова представлять свою страну. Я с большими надеждами принимаю этот шанс. Это особенный вызов», - поделился эмоциями в твиттере 30-летний форвард.

Состав сборной Колумбии на данный момент выглядит следующим образом: Карлос Бакка, Джейсон Мурилльо, Карлос Санчес, Луис Мурьель, Хуан Куадрадо, Давид Оспина, Хамес Родригес, Даниэль Торрес, Сантьяго Ариас, Дэвинсон Санчес, Эдер Альварес, Роджер Мартинес, Эдвин Кардона, Джон Медина, Оскар Мурилльо, Фрэнк Фабра, Себастьян Перес, Вилмар Барриос, Йерри Мина, Джонатан Копете, Фарид Диас, Макнелли Торрес, Орландо Беррио, Мигель Борха, Абель Агилар, Камило Варгас и Давид Гонсалес.

Напомним, сборная Колумбии в ближайшее время сыграет с командами Чили (10 ноября) и Аргентины (16 ноября).

В группе колумбийцы расположились на четвертом месте, имея в активе 17 очков. Лидирует сборная Бразилии, на счету которой 21 очко в десяти матчах.