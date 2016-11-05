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Руководство «Интера» планирует вернуть в команду Моуринью

Источник:  TuttosportКомментарии

Жозе Моуринью по окончании сезона-2016/17 может вернуться на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Tuttosport.

В данный момент нерадзурри занимают лишь 14-ю позицию в турнирной таблице серии А. Неудачи команды в текущем сезоне привели к отставке голландского наставника Франка де Бура. Исполняющим обязанности главного тренера «Интера» был назначен Стефано Векки.

Жозе Моуринью в свою очередь пока не может вывести «Манчестер Юнайтед» в лидеры английской премьер-лиги. Команда идет на восьмом месте в национальном первенстве и не показывает яркой в Лиге Европы. Фанаты «МЮ» уже начали проявлять недовольство работой португальца.

Отметим, что Моуринью уже тренировал «Интер» в 2008 - 2010 годах. Под его руководством команда завоевала два скудетто и выиграла Лигу чемпионов.

Матч

Интер - Кротоне

Место и дата

06 ноября 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция


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