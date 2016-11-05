Голкипер сборной КНДР отстранен на год за пропуск гола от чужих ворот
Вратарь юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо, пропустивший
нелепый мяч в матче юношеского чемпионата Азии с Узбекистаном отстранен на год.
Азиатская конфедерация футбола (AFC) рассмотрела данный инцидент и сочла ошибку вратаря КНДР намеренной.
Помимо дисквалификации голкипера, Северокорейская футбольная
ассоциация оштрафована на 18 тысяч евро, сам футболист на 900 евро, а главный
тренер на 4,5 тысячи евро.
Отметим, что видео пропущенного гола на YouTube посмотрело почти пять миллионов человек.
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