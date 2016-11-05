Голкипер сборной КНДР отстранен на год за пропуск гола от чужих ворот

Вратарь юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо, пропустивший нелепый мяч в матче юношеского чемпионата Азии с Узбекистаном отстранен на год.

Азиатская конфедерация футбола (AFC) рассмотрела данный инцидент и сочла ошибку вратаря КНДР намеренной.

Помимо дисквалификации голкипера, Северокорейская футбольная ассоциация оштрафована на 18 тысяч евро, сам футболист на 900 евро, а главный тренер на 4,5 тысячи евро.

Отметим, что видео пропущенного гола на YouTube посмотрело почти пять миллионов человек.