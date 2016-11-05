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Юниорская сборная России уступила канадцам в полуфинале Кубка Вызова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Юниорская сборная России (U-17) не смогла пробиться в финал Кубка Вызова. В серии буллитов команда уступила Канаде Блэк. 

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу»кленовых листьев»  В составе сборной России дублем отметился Андрей Свечников. У канадцев отличились Чейз Уотерс (7) и Адам Макмастер (42), а решающий штрафной бросок реализовал Люка Бурзан.

- Так вышло, что проиграли сегодня по буллитам, немножко не повезло. Все бывает, и с этим уже ничего не поделаешь. Могу сказать, что все ребята играли хорошо, бились до последней секунды. Нам по-любому надо восстанавливаться, выходить и выигрывать! Возвращаться домой без медалей не хотим, мы - Россия и должны побеждать. Мы приехали сюда биться и выигрывать турнир, к сожалению, не получилось стать первыми. В матче за бронзовые медали выйдем и сделаем все для победы, - цитирует голкипера россиян Амира Мифтахова официальный сайт ФХР.

В финале Кубка Вызова Канада Блэк в ночь с субботы на воскресенье сыграет с командой Швеции. Сборная России в матче за бронзу встретится с Канадой Уайт.

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