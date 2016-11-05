Павел Буре: Зарплата за первый сезон в НХЛ составила 600 тысяч долларов
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре,
который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.
- «Ванкувер» так вас ценил, что сразу предложил
четырехлетний контракт на $2,7 млн. Так вы, не проведя ни одного матча в НХЛ,
стали вторым игроком «Кэнакс» по зарплате – после Тревора Линдена ($3,7 млн за
4 года). Канадцы сразу подчеркнули ваш статус?
- Но к тому времени я уже четыре года играл за мастеров в ЦСКА. И два года выступал в сборной СССР. Я же не из молодежной лиги приехал в «Ванкувер». Был форвардом первой пятерки главной команды Союза.
- Сообщается, что вам дали подписной бонус на
800 тысяч долларов. Голова не закружилась от таких денег?
- Насколько я помню, такой суммы не было. У меня зарплата за весь первый сезон составила 600 тысяч долларов. А подписной бонус составил всего 300 тысяч.